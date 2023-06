Scomparsa di Kata: spunta un video dove si sente un urlo

È stato ripreso da una pizzeria poco distante dall'hotel

Un urlo che rompe il silenzio. È quanto si sente in un video ripreso dalla telecamera di sicurezza di una pizzeria che si trova a poco più di 200 metri dall’ex hotel Astor, a Firenze. Sono le 17 e 20 del pomeriggio. In quei minuti concitati, Katherine Alvarez, mamma di Kata, sta cercando la figlia scomparsa. A pubblicare in esclusiva il filmato è “Quarto Grado”, la trasmissione di Rete 4.

Kate è scomparsa da qualche ora. Nel filmato si sente un urlo che sembra essere quello di una bambina, e poi un rumore della portiera di un’auto che si chiude. Le immagini non aiutano a chiarire cosa sta accadendo perché mostrano solo la tenda da sole dell’esercizio commerciale e riprendono due passanti e un’auto bianca che si allontana.

Intanto ieri a “Mattino Cinque News” una donna che conosce molto bene le vie di fuga dell’ex Astor ha raccontato di aver sentito una bambina piangere, proprio quel giorno.

“Questa bambina l’ho sentita piangere e urlare: mamma, mamma, mamma” ha raccontato la signora Elisa.

Una testimonianza che fortifica dunque l’ipotesi del rapimento a scopo estorsivo o ‘vendicativo’, su cui procura e carabinieri continuano ad indagare. La prima ha deciso di acquisire tutte le telecamere della città e sottoporle a un massiccio esame delle immagini. Mentre i secondi sono pronti ad approntare un vasto dispiegamento di personale dei gruppi di specializzazione.