 Incidente a Messina, ferito gravemente un uomo
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Scontro auto-moto a Messina: ferito gravemente un uomo

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È stato trasferito nel reparto di terapia intensiva
L'INCIDENTE
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MESSINA – Grave scontro stradale nelle prime ore di oggi, lunedì 6 luglio, nei pressi dell’uscita autostradale di Messina Centro. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati violentemente.

A riportare le conseguenze più gravi è stato un uomo di 61anni che era a bordo dello scooter.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale universitario.

A causa del delicato quadro clinico, i medici del Policlinico hanno dovuto procedere alla ventilazione meccanica del paziente. Dopo l’esecuzione dei necessari esami diagnostici e delle radiografie per valutare l’entità dei traumi riportati, l’uomo verrà trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove resterà sotto stretta osservazione.

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