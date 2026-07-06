Scontro auto-moto a Messina: ferito gravemente un uomo

MESSINA – Grave scontro stradale nelle prime ore di oggi, lunedì 6 luglio, nei pressi dell’uscita autostradale di Messina Centro. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati violentemente.
A riportare le conseguenze più gravi è stato un uomo di 61anni che era a bordo dello scooter.
I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale universitario.
A causa del delicato quadro clinico, i medici del Policlinico hanno dovuto procedere alla ventilazione meccanica del paziente. Dopo l’esecuzione dei necessari esami diagnostici e delle radiografie per valutare l’entità dei traumi riportati, l’uomo verrà trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove resterà sotto stretta osservazione.