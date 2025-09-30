Scontro auto-moto nella notte, morto sedicenne a Canicattì

A bordo dell'auto due giovani che sono fuggiti e all'alba si sono presentati in commissariato

CANICATTÌ (AGRIGENTO) – Un sedicenne di Canicattì, Mattia Iannuzzo, è morto durante la notte dopo un incidente stradale lungo viale Della Vittoria.

L’adolescente è spirato all’ospedale Barone Lombardo dove era stato portato subito dopo l’impatto fra il suo scooter e un’autovettura che si è allontanata senza prestare soccorso.

Sullo scooter viaggiava anche una quindicenne che ha riportato più fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il conducente e il passeggero dell’auto, una Fiat Cinquecento, all’alba si sono presentati al commissariato di polizia. I due sono di Canicattì e hanno 19 e 25 anni.

Il sindaco Vincenzo Corbo ha deciso che tutti gli eventi e le manifestazioni di piazza saranno sospese fino al 5 ottobre. Inoltre dichiarerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

