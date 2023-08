Scontro frontale tra due auto sulla Palermo-Sciacca: ci sono feriti

Intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i passeggeri dalle lamiere

PALERMO – Scontro frontale sulla Palermo Sciacca all’altezza del carcere Pagliarelli. Sono intervenute quattro ambulanze dei sanitari del 119 e i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle vetture. Lo scontro ha provocato il blocco del traffico in entrambe le carreggiate. In direzione Palermo si deve uscire ad Altofonte