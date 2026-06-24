 Scontro auto-pullman sull'A18: un morto. Ferita una bambina
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Scontro tra auto e pullman sull’A18, morto 40enne: ferita la figlia piccola

Incidente carabinieri
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La piccola è stata trasportata in codice rosso in ospedale
LA TRAGEDIA
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TAORMINA (MESSINA) – Un 40enne ha perso la vita in un incidente avvenuto la notte scorsa, intorno alle 2.30, sull’autostrada A18, Messina-Catania, nella galleria Taormina in direzione del capoluogo etneo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale oltre a personale del 118.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata dall’uomo, una Fiat Sedici, ha tamponato un pullman rimasto in panne prima dell’uscita dalla galleria.

Nell’impatto la figlia piccola dell’uomo è rimasta ferita ed è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al Policlinico di Catania, dove si trova ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita. 

Sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del Consorzio per le autostrade siciliane.

A causa dell’incidente è stato chiuso il tratto di autostrada in direzione Catania tra Taormina e Giardini Naxos, con uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina.

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