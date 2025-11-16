Altre tre persone sono rimaste ferite

POTENZA – Un ragazzo di 22 anni, Vincenzo Bochicchio, di Maschito (Potenza), è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto sulla strada Oraziana, nei pressi di Ripacandida (Potenza). Nell’incidente, che ha coinvolto due automobili, sono rimaste ferite altre tre persone, una delle quali ricoverata in ospedale in codice rosso.

E’ invece di cinque feriti, tre dei quali in codice rosso, il bilancio di un altro incidente avvenuto sulla A12 fra Sestri Levante e Daiva, in Liguria. dopo che l’auto sulla quale viaggiavano ha sbandato, ha urtato un veicolo di scorta ad un trasporto eccezionale e poi si è ribaltata