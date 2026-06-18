Scontro treno-autobotte, ancora sospesa la tratta Caltanissetta Xirbi-Bicocca

Nell'incidente è rimasta gravemente ferita una 63enne

CALTANISSETTA – Circolazione ancora sospesa tra Bicocca e Caltanissetta Xirbi, sulla linea Palermo-Catania. Lo stop è stato causato dall’incidente avvenuto ieri pomeriggio al passaggio a livello di Imera fra un mezzo pesante fermo sui binari e il treno Regionale 21550.

I tecnici di Rfi sono al lavoro da ieri, dopo la conclusione dei rilievi dell’autorità giudiziaria e il recupero del treno, per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea, con previsione di riattivazione nella giornata di domenica 21 giugno.

Le indagini sull’incidente

Sull’incidente ha aperto un’inchiesta la procura di Caltanissetta ipotizzando i reati di disastro ferroviario colposo e interruzione di pubblico servizio. Il treno regionale, con a bordo una trentina di persone, si è scontrato con un’autobotte che trasportava acqua. Nell’impatto è rimasta ferita una 63enne inglese che ha riportato un politrauma ed è stata trasferita con un elicottero del 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri, personale del 118 e tecnici delle Ferrovie.