È stata trasportata in ospedale in elisoccorso

CALTANISSETTA – Un treno regionale partito da Caltanissetta e diretto a Catania si è scontrato nel pomeriggio con un furgone che trasportava un serbatoio d’acqua nei pressi della stazione ferroviaria di Imera. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bambino di tre mesi.

Gravemente ferita una donna

Nell’impatto è rimasta gravemente ferita una donna di 63 anni, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con un politrauma. Gli altri passeggeri, avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto.

La prima ricostruzione dell’incidente

L’incidente si è verificato al km 132+144 della linea ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, il furgone avrebbe superato il passaggio a livello mentre era in arrivo il treno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri, personale del 118 e tecnici delle Ferrovie. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.