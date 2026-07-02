Scontro tra treno e autocarro a Cefalù, tratta ferroviaria interrotta FOTO

 Scontro tra treno e autocarro a Cefalù, tratta ferroviaria interrotta
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Ferito il conducente del camion
NEL PALERMITANO
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1 min di lettura

PALERMO – Incidente tra un mezzo pesante e un treno in contrada Vallone di Falco nel comune di Cefalù lungo la tratta Messina-Palermo.

Il conducente del mezzo ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per controlli del caso. Sul treno, che trasportava merci, erano presenti solo due macchinisti, risultati illesi.

Al momento il traffico ferroviario della tratta è interrotto. Le cause sono in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona.

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