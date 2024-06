Tre terremoti in Sicilia, scosse al largo delle Eolie e nel Catanese

Rilevate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Terremoto di magnitudo 2.7 nella notte al largo delle isole Eolie. Il sisma è stato registrato 53 minuti dopo la mezzanotte e localizzato a una profondità di 189 km.

All’1:55 l’Ingv ha rilevato che la terra ha tremato nel Catanese, nel territorio di Milo, con un magnitudo 2. Alle 4:40 terzo evento due chilometri a nord-est da Caltagirone, con una magnitudo 2 e una profondità di 20 km.

Secondo l’Ingv, le scosse non destano particolarmente preoccupazione perché avvenute con epicentro in mare e non sono state rilevate dalla popolazione.