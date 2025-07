Scuola, FdI: “Bene le assunzioni dei docenti, si garantisce la didattica”

Bondì: "Il governo mantiene gli impegni"

PALERMO – “Esprimiamo una grande soddisfazione per il piano di assunzioni firmato dal ministro Giuseppe Valditara che rappresenta un passo decisivo per garantire stabilità occupazionale ai docenti e continuità didattica agli studenti. Il Governo Meloni conferma nei fatti che la scuola è una priorità assoluta, non uno slogan. Il centrodestra assume, dagli altri solo tagli”.

Lo dichiara Mauro Bondi, responsabile del Dipartimento Scuola di Fratelli d’Italia – Provincia di Palermo, commentando la firma del decreto che autorizza, per l’anno scolastico 2025/2026, 48.504 immissioni in ruolo, di cui 13.860 su posti di sostegno, oltre a 6.022 nuovi docenti di religione cattolica, assunti tramite il concorso bandito nel 2024.

“Parliamo di oltre 54 mila docenti che entreranno stabilmente nel nostro sistema scolastico, rafforzando l’organico e contribuendo in modo concreto alla qualità dell’istruzione. Una risposta forte e attesa da anni, che premia il merito, restituisce dignità alla professione docente e soprattutto offre stabilità al personale scolastico”.

“Il provvedimento – continua Bondi – è particolarmente rilevante per territori come il nostro, dove il precariato è più diffuso e dove la continuità didattica è spesso compromessa. Oggi possiamo dire che la politica ha fatto la sua parte”.

“Un sentito ringraziamento – aggiunge – va alla nostra parlamentare siciliana Ella Bucalo, vice responsabile nazionale del dipartimento scuola di Fratelli d’Italia, da sempre in prima linea nella difesa del comparto istruzione. Il suo impegno costante e competente è stato fondamentale per raggiungere questo risultato. Ancora una volta dimostra cosa significa essere vicini al mondo della scuola, con serietà, presenza e visione”.

“Con il piano di assunzioni varato dal Governo Meloni – conclude – viene mantenuto un altro impegno concreto preso con il mondo della scuola. Il Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia continuerà a sostenere ogni misura che valorizzi il personale scolastico e tuteli gli studenti, in particolare i più fragili”.