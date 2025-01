Scuole al freddo, Cgil Palermo: “Si intervenga al più presto”

In diversi istituti del capoluogo gli impianti di riscaldamenti non funzionano

PALERMO – Per la ripartenza delle scuole, dopo le festività natalizie, si ripresentano alcuni dei problemi segnalati dalla Flc Cgil alla vigilia di Natale.

All’Ic De Amicis – da Vinci, plesso Nazaro Sauro, si attendono ancora i lavori di manutenzione straordinaria alle pompe di calore mentre al plesso di Rosso di San Secondo, dove sono state sostituite le piastre, l’impianto di riscaldamento comunque non funziona.

Stessa situazione di disagio all’istituto comprensivo Boccadifalco Tomasi di Lampedusa. “Sappiamo che per questa scuola – dice il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – il Comune ha già effettuato i sopralluoghi per programmare i lavori, che probabilmente partiranno in questi giorni, per risolvere definitivamente i problemi legati all’impianto di riscaldamento. Così come si stanno rifornendo le scuole mancanti di carburante per gli impianti”.

Al plesso Impastato dell’Ic Manzoni rimane il solito problema del funzionamento di un solo bruciatore e il riscaldamento quindi non funziona a pieno regime. All’Ic Principessa Elena, al plesso di via Ustica, le caldaie sono guaste e sono da sostituire.

E si registra mancanza di gasolio all’Ic Verdi, plesso di via Fermi, dove i riscaldamenti sono spenti e all’Ic Maredolce, plesso Quasimodo, in largo Lionti.

“Ci auguriamo che il gasolio venga consegnato oggi sia nell’una che nell’altra scuola – aggiunge Cirino – Continuiamo a ricevere le segnalazioni da parte delle istituzioni scolastiche dove si registra il cattivo o mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento. Questi sono i mesi più freddi, comprendiamo bene la difficoltà ad aprire le scuole in queste condizioni. Le scuole devono rispondere a tutti gli standard, di sicurezza, accoglienza, riscaldamento degli ambienti. Continueremo a sollecitare interventi tempestivi e riposte alle richieste che continuano a provenire dalle varie scuole perché tutte le scuole devono essere messe nelle stesse condizioni per operare senza disagi nella stagione invernale”.