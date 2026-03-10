“Se l’Iran ferma il petrolio sarà colpito venti volte più forte”

Le parole di Trump su Truth

Se “fermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz”, l’Iran verrebbe colpito dagli Usa “venti volte più forte” di quanto fatto finora, ha scritto Trump su Truth aggiungendo che “è un regalo Usa alla Cina e a tutte le nazioni che sfruttano intensamente lo Stretto di Hormuz”.

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha affermato che il Paese continuerà gli attacchi missilistici finché sarà necessario e che i colloqui con gli Usa non sono più all’ordine del giorno. I Pasdaran annunciano che saranno loro a stabilire quando finirà la guerra.

I raid

Proseguono i raid sugli Emirati arabi. Attivate le difese aeree contro le minacce missilistiche e di droni iraniani. L’Australia dispiegherà in Medio Oriente un aereo da sorveglianza, missili aria-aria e personale di supporto.

Intanto il petrolio frena ancora nell’after hours Usa: il prezzo si attesta sotto quota 90 dollari. Le Borse asiatiche, da Tokyo a Shangai e Hong Kong in apertura appaiono in timida ripresa dopo gli annunci di Trump sulla fine della guerra “a breve”.

Il presidente Usa ha anticipato di valutare l’allentamento delle sanzioni sul greggio russo dopo una telefonata con il presidente Vladimir Putin. Tra le ipotesi, anche lo svincolo di scorte di greggio d’emergenza, parte di un pacchetto di opzioni contro il balzo dei prezzi alimentato dalla guerra contro l’Iran. La Casa Bianca teme ripercussioni su imprese e consumatori Usa in vista delle elezioni di Midterm