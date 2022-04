Seby Tornatore rinnova e firma un biennale con la Meta Catania

"Darò tutto me stesso per raggiungere risultati sempre più alti perché lo merita questa città e questi colori"

CATANIA – La Meta Catania Bricocity comunica di aver rinnovato l’accordo con il portiere Seby Tornatore. L’estremo difensore etneo ha firmato un biennale legandosi con i colori rossazzurri della nostra città fino al 2024. Un segno importante per la Meta Catania Bricocity del Presidente Enrico Musumeci che continua a credere nell’affermazione dei talenti italiani e soprattutto nella qualità dei giocatori della nostra terra.

Un rinnovo fortemente voluto e legittimato dalle super prestazioni in campo di Seby Tornatore che rappresenta oggi uno dei migliori portieri italiani nella massima serie.

“Seby Tornatore merita questo rinnovo – spiega il direttore generale Angelo Finocchiaro – perché è riuscito a dare un calcio al brutto infortunio che per 2 anni l’ha perseguitato dimostrando grande dedizione e caparbietà. Le prestazioni odierne sono dinanzi gli occhi di tutti . Per la programmazione Sportiva/Aziendale della Meta Catania Bricocity questo era un atto conseguenziale e dovuto”

“Sono molto contento – afferma Seby Tornatore – ringrazio la società in primis il presidente e tutto l’organico, darò tutto me stesso per raggiungere risultati sempre più alti perché lo merita questa città e questi colori”.