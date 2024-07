Secondo test per il Catania di Toscano: 1-0 al Montegranaro

Intanto Cicerelli va in prestito

CATANIA – Rossoazzurri in campo, nella giornata di ieri, per il secondo allenamento congiunto del pre-campionato. Per il test con il Montegranaro, undici marchigiano impegnato nel campionato regionale di Eccellenza, presenti circa 400 spettatori al “Degli Ulivi – Boccacci”.

Al termine dei 70 minuti di gioco suddivisi in due tempi da 35’, la formazione guidata da Mimmo Toscano si è imposta per una rete a zero: in avvio, punizione di Anastasio da sinistra e inserimento vincente sotto porta di Luperini.

Tabellino

Catania-Montegranaro 1-0

Marcatore: pt 5’ Luperini.

Catania così in campo: 1 Bethers (1’st 22 Furlan); 2 Ierardi, 4 Quaini, 3 Castellini (K); 8 Bouah, 5 Sturaro, 7 Di Tacchio, 6 Anastasio; 10 Luperini (1’st 14 Popovic), 11 Carpani; 9 D’Andrea (18’st 10 Luperini).

Cicerelli in prestito

Intanto, sempre ieri, il Catania FC ha reso noto di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuele Pio Cicerelli alla Ternana Calcio, a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni.

