Selinunte, scoperto un piccolo tempio. Scarpinato: “Grande valore”

Le ultime novità della campagna di scavi

SELINUNTE (TRAPANI)- Nuovi edifici legati all’area sacra tra età arcaica e classica e una struttura che al momento sembrerebbe un piccolo tempio, pari a circa due terzi del Tempio R. Sono le ultime scoperte legate alla campagna di scavi in corso al parco archeologico di Selinunte da parte della New York university e dell’ateneo di Milano.

Le indagini riguardano il grande santuario urbano sull’acropoli. La missione ha individuato il grande accesso monumentale a nord-ovest, un ambiente con un pozzo circolare, diversi oggetti, monete e una struttura che parrebbe condurre a un tempietto non ancora conosciuto, non molto grande e senza colonne.

“Le attività di ricerca effettuate in questa zona riservano sempre nuove scoperte e in questo caso si tratta di rinvenimenti di grande valore. In autunno, quando riprenderanno le attività, avremo dettagli più chiari sulla portata del ritrovamento”.

Lo afferma l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, commentando la scoperta di nuovi edifici dell’area sacra e una struttura che al momento sembra essere un piccolo tempio, posizionato alle spalle del Tempio C, che sono stati identificati grazie agli ultimi scavi condotti al Parco archeologico di Selinunte.