Serie B al completo con la Carrarese: tutte le squadre della stagione 2024-25

In quattro promosse dalla C, tre le retrocesse dalla Serie A

È la Carrarese l’ultima squadra promossa nella Serie B 2024-25. Allo stadio dei Marmi, dopo lo 0-0 dell’andata, nell’atto conclusivo dei playoff di Serie C la compagine guidata da Calabro ha vinto 1-0 contro il Vicenza.

La rete di Finotto al 6′ permette ai toscani il ritorno in serie cadetta dopo un’attesa di 76 anni: l’ultima volta della Carrarese in B risaliva, infatti, alla stagione 1947-48. Di seguito, dunque, tutte le squadre che parteciperanno alla Serie B 2024-25.

La Serie B 2024-25

Il 16 e il 17 agosto prenderà il via l’annata 2024/2025 della Serie B. Ecco le venti squadre che parteciperanno al prossimo campionato cadetto.

Bari

Brescia

Carrarese (promossa dalla Serie C)

Catanzaro

Cesena (promossa dalla Serie C)

Cittadella

Cosenza

Cremonese

Frosinone (retrocessa dalla Serie A)

Juve Stabia (promossa dalla Serie C)

Mantova (promossa dalla Serie C)

Modena

Palermo

Pisa

Reggiana

Salernitana (retrocessa dalla Serie A)

Sampdoria

Sassuolo (retrocessa dalla Serie A)

Spezia

Sudtirol