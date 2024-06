Serie C 2024/2025, ecco il girone delle siciliane: c’è anche la Juventus

Le prossime avversarie di Catania, Messina e Trapani

CALCIO - SERIE C

Il Consiglio Direttivo della Lega Serie C, nella riunione tenutasi venerdì 28 giugno 2024, ha deliberato la composizione dei gironi del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2024/2025.

Nel girone C, quello delle squadre siciliane, è stata inserita anche la Juventus Next Gen. A Catania e Messina, inoltre, si è aggiunto anche il Trapani, che ha vinto il campionato Serie D.

Il girone C di Serie C

Di seguito, dunque, tutte le compagini che prenderanno parte al girone di Serie C.

ACR Messina

Audace Cerignola

Avellino

AZ Picerno

Benevento

Casertana

Catania

Cavese

Crotone

Foggia

Giugliano

Juventus Next Gen

Latina

Monopoli

Potenza

Sorrento

Taranto

Team Altamura

Trapani

Turris