Serie C, sorteggiati i calendari: in campo Catania, Messina e Trapani

Si parte nel week end del 25 agosto

CATANIA – Sorteggiati questa mattina i calendari dei tre Gironi di Serie C. La composizione è avvenuta a Firenze: il campionato prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto per poi chiudersi il 27 aprile 2025 prima dei playoff. Saranno tre i turni infrasettimanali e una pausa invernale fissata al 29 dicembre.

Il debutto

Sono tre le formazioni siciliane impegnate in campionato: Catania, Messina e la matricola Trapani.

I rossoazzurri esordiscono in quel di Sorrento che, tra Poule Scudetto di D e stagione scorsa, si è Rivalta essere un’autentica bestia nera per gli etnei. Il Messina riceverà la visita del Potenza. Infine, il Trapani sarà di scena a Foggia.

La Prima Giornata

Ma ecco, di seguito, la prima giornata completa:

ACR Messina-Potenza

Az Picerno-Avellino

Benevento-Cavese

Crotone-Team Altamura

Foggia-Trapani

Giugliano-Taranto

Juventus Next Gen-Audace Cerignola

Latina-Casertana

Sorrento-Catania

Turris-Monopoli