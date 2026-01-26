Palermo Futsal Club, brutto ko ad Agrigento: si infiamma la zona salvezza

Brutta batosta per i rosanero

Trasferta indigesta per il Palermo Futsal Club, che perde in casa dell’Agrigento Futsal con il pesante risultato di 11-2. A nulla serve la grande doppietta firmata da Gianluca Corsino.

Il primo tempo si sblocca dopo appena 30 secondi: i padroni di casa passano subito in vantaggio con la rete di Castiglione. I rosanero, guidati da mister Gentile, vanno più volte vicini al pareggio, soprattutto con Corsino, tra i più attivi. Nel momento migliore del Palermo arriva però il raddoppio dell’Agrigento, firmato da Slimani con una rete di pregevole fattura. I rosanero provano a reagire, ma ancora Slimani, con il suo mancino, supera l’intera difesa e spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali.

Nicchia e Louati tentano di inserire Guerrero, ma l’occasione più ghiotta capita a Lucchese, che conclude addosso al portiere. Nel frattempo la squadra di casa realizza altre due reti, portandosi sul 5-0. Mister Gentile prova il tutto per tutto schierando il quinto di movimento, ma la scelta tattica non produce gli effetti sperati e il Palermo Futsal Club chiude la prima frazione di gioco addirittura sotto di dieci reti.

Nel secondo tempo i ritmi calano sensibilmente, con i padroni di casa che ruotano tutti gli uomini a disposizione. Slimani trova la terza rete personale, firmando un altro eurogol, mentre il Palermo rende il passivo meno amaro grazie alla doppietta di Corsino.

Il triplice fischio del direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio finale di 11-2. Brutta batosta per i rosanero, che tornano a casa senza punti e soprattutto consapevoli di una prestazione da dimenticare. Nel prossimo appuntamento una vera e propria finale per La Fiura e compagni contro il San Vito, fanalino di coda, tra le mura del Tocha Stadium.