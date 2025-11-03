Palermo C5, vittoria per 7-1 nel derby contro gli 89ers: rosanero secondi

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Palermo Calcio a5. La squadra rosanero, nell’ottava giornata del girone A di Serie C1, si impone, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, con un perentorio 7-1 sul Palermo Futsal Eightyniners. A firmare il successo nel derby per la squadra guidata da coach Rizzo la doppietta di Giannola e le reti siglate da Miranda, Musso, Bonanno, Russo e Biondo.
Prima frazione di gioco molto tattica: ad avere il pallino del gioco è il Palermo C5 ma gli 89ers si difendono con ordine concedendo inizialmente pochi spazi alla compagine rosanero. La squadra di coach Rizzo, tuttavia, riesce ad alzare il proprio baricentro costringendo gli ospiti a rintanarsi nella loro metà campo. Risultato? Tre nitide occasioni, due delle quali non capitalizzate. Nessuna delle due squadre, però, riuscirà a trovare la via della rete nella prima frazione di gioco. Si andrà dunque all’intervallo sullo 0-0.
Nella ripresa parte forte il Palermo Futsal Eightyniners che, dopo pochi minuti, trova il vantaggio a causa di un autogol di Saviano che, dopo un controllo sbagliato, deposita la sfera alle spalle del portiere rosanero Mistretta. L’episodio che cambia l’inerzia del match in favore del Palermo C5 sarà l’espulsione di Vassallo (somma di ammonizioni). Il rosso indirizzato al calciatore degli 89ers, infatti, consentirà al Palermo Calcio a5 di giocare per due minuti in superiorità numerica, situazione sfruttata alla perfezione dai padroni di casa che troveranno il momentaneo 1-1 con Miranda.
La rete del pareggio galvanizza la compagine rosanero che inizierà ad attaccare all’arma bianca mostrando chiaramente di voler vincere la gara. Il forcing offensivo del Palermo Calcio a5 verrà premiato con il gol del sorpasso, 2-1 firmato da Giannola su un ottimo suggerimento di Davì. Da quel momento in poi il Palermo C5 dilaga letteralmente trovando altre cinque volte la via della rete. Il 3-1 è siglato nuovamente da Giannola (doppietta per lui) sempre su assist di Davì, 4-1 segnato da Musso, 5-1 firmato da Bonanno, 6-1 siglato da Russo e definitivo 7-1 messo a segno da Biondo.
Vittoria fondamentale per la compagine rosanero che legittima la seconda posizione in classifica nel girone A di Serie C1 restando a -3 dalla vetta occupata dall’Akragas Futsal.