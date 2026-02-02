Serie D, Athletic Club Palermo: poker all’Acireale su campo neutro

Nerorosa nuovamente al secondo posto in classifica

L’Athletic Club Palermo ritrova il sorriso. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno battuto 4-0 l’Acireale nel match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie D, giocato sul campo neutro di Gioiosa Marea. Una prova di forza della formazione palermitana che ha cancellato la sconfitta contro l’Igea Virtus con una prestazione corale impeccabile. Bravi a contenere le offensive acesi nel primo tempo, i nerorosa hanno dilagato nei secondi 45 minuti con quattro marcatori diversi.

Il primo tempo si gioca su ritmi bassi e non regala tante emozioni. L’Acireale ha la chance migliore al 7° minuto con Cozza: il suo tiro dal limite viene respinto in allungo da Martinez. L’Athletic Club Palermo, invece, ci prova al 26° minuto con una conclusione dalla distanza di Bonfiglio, ma non centra la porta. Si arriva all’intervallo senza ulteriori squilli, con i nerorosa che contengono le avanzate di Lo Faso, entrato a metà del primo tempo al posto dell’infortunato Boulahia.

Perfetto, invece, è l’impatto dell’Athletic Club Palermo nel secondo tempo. Bastano tre minuti e i nerorosa passano in vantaggio: Mazzotta arriva sul fondo dalla sinistra e crossa sul primo palo dove Zalazar si fa trovare pronto per il tocco che spiazza Negri. La squadra di Ferraro amministra bene il vantaggio e negli ultimi 20 minuti prende il largo. Al 71° minuto il raddoppio: lancio in profondità per Bonfiglio che arriva a tu per tu con il portiere e non sbaglia. Il tris porta la firma di Lores Varela, al primo gol stagionale. Minuto 86 quando l’uruguaiano recupera palla al limite dell’area e spiazza Negri. Il poker prima del novantesimo con Maurino, che insacca direttamente da calcio di punizione dalla sinistra.

Finisce 0-4 con l’Athletic Club Palermo che sale a quota 41 punti in classifica e ritorna al secondo posto, a -1 dalla capolista Igea Virtus. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 8 febbraio, al Velodromo Paolo Borsellino contro il Milazzo.