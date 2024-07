Servizio Civile: opportunità per 6500 operatori: requisiti e domanda

Candidature entro il 26 settembre 2024

Annunciato il bando per la selezione di 6.478 operatori volontari che parteciperanno ai progetti di Servizio Civile Universale (SCU). Questi progetti includono iniziative di Servizio Civile Digitale, Servizio Civile Ambientale e Servizio Civile per il Giubileo della Chiesa cattolica, oltre a diversi progetti autofinanziati. I candidati interessati hanno tempo fino alle ore 14:00 del 26 settembre 2024 per presentare la propria domanda.

Servizio Civile: suddivisione dei progetti

Il bando prevede il coinvolgimento di volontari in vari programmi di intervento. Per il Servizio Civile Digitale, sono previsti 3.399 operatori distribuiti su 162 progetti all’interno di 47 programmi di intervento. Il Servizio Civile Ambientale vedrà la partecipazione di 2.354 operatori in 142 progetti, suddivisi in 54 programmi di intervento. Nel contesto del Servizio Civile per il Giubileo della Chiesa cattolica, 632 operatori saranno impegnati in 44 progetti facenti parte di 13 programmi di intervento. Inoltre, 93 operatori saranno assegnati a 23 progetti autofinanziati, inclusi in 9 programmi di intervento.

Requisiti

I progetti, che dureranno 12 mesi, richiedono un impegno settimanale di 25 ore o un totale annuale di 1.145 ore, distribuite su cinque o sei giorni alla settimana. I requisiti per partecipare includono un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e la disponibilità per l’anno di servizio 2024/2025. L’assegno mensile previsto per i volontari è di € 507,30.

Domanda di partecipazione

Le domande devono essere presentate entro le ore 14:00 del 26 settembre 2024. La data di avvio del servizio varierà in base al progetto e alle procedure di selezione, compilazione ed esame delle graduatorie, oltre alle esigenze specifiche di ciascun progetto. Tuttavia, l’avvio del servizio avverrà entro il 18 dicembre 2024.

Coloro che hanno interrotto il servizio a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono ripresentare la domanda. Il calendario dei colloqui di selezione sarà pubblicato sul sito dell’ente che realizza il progetto almeno 10 giorni prima dell’inizio dei colloqui, che potranno essere svolti online se non fosse possibile realizzarli in presenza. A parità di punteggio nelle graduatorie, sarà preferito il candidato maggiore di età.

Dove consultare il bando

Il contratto di Servizio Civile, necessario per l’assunzione in servizio, è scaricabile dal sito del dipartimento. I cittadini italiani devono possedere le credenziali SPID di livello di sicurezza 2, ottenibili tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Ulteriori informazioni su SPID sono disponibili sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. I cittadini dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non dispongano di SPID, possono richiedere apposite credenziali al Dipartimento, seguendo la procedura indicata sulla home page della piattaforma DOL.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Domanda On Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I cittadini italiani devono utilizzare le credenziali SPID di livello 2, mentre i cittadini UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non possiedono SPID, possono richiedere apposite credenziali al Dipartimento.

Per individuare il progetto di interesse, è possibile utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” nella sezione “Progetti” del sito del Servizio Civile Universale. L’elenco completo dei progetti è accessibile cliccando su CERCA senza selezionare ulteriori criteri, ma è possibile effettuare ricerche mirate selezionando i parametri desiderati. Ogni progetto mostra il numero di domande già pervenute, aggiornato quotidianamente.

Servizio Civile: tipo di contratto

Ciascun operatore volontario selezionato stipulerà un contratto con il dipartimento, che include un assegno mensile attualmente pari a € 507,30, con possibilità di aumento in base alle variazioni ISTAT. Per maggiori informazioni, è consigliabile consultare il bando.

TUTTI I CONCORSI E LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE