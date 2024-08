Sferracavallo, doppio servizio di ritiro per le attività commerciali

Sarà avviato da oggi, martedì 13 agosto

PALERMO – In attesa del nuovo progetto di raccolta differenziata porta a porta che coinvolgerà anche la Borgata marinara di Sferracavallo oltre che Mondello, con partenza entro e non oltre settembre, la RAP ha deciso da stasera, 13 agosto 2024, di avviare il servizio di secondo ritiro della frazione organica per le utenze commerciali “food”.

Il servizio aggiuntivo per entrambe le borgate marinare sarà svolto tutti i giorni della settimana fino all’8 settembre prossimo.

Come per le attività commerciali ricadenti a Mondello, la seconda esposizione da parte delle attività commerciali di Sferracavallo dovrà avvenire in turno serale a chiusura delle attività di ristorazione con conseguente raccolta da parte di RAP durante il turno notturno e/o antimeridiano del giorno successivo.

Quali sono le attività coinvolte

Le attività “ food” coinvolte ricadono presso la Piazza Sferracavallo, Piazza Beccadelli e fino alla Via Torretta incrocio con Viale Leone.

Il calendario attualmente in vigore prevede il ritiro dell’organico una sola volta al giorno, alle ore 14.00. Da oggi, per venire incontro ai commercianti vista l’affluenza maggiore estiva di utenza, i ristoratori potranno usufruire di un passaggio suppletivo.