SHRO Gala Dinner, a Vico Equense raccolti 200.000 euro per la ricerca oncologica

VICO EQUENSE (NAPOLI) (ITALPRESS) – Si è svolta a Vico Equense, presso Le Axidie Resort, la SHRO Gala Dinner 2026, evento di solidarietà promosso dalla Sbarro Health Research Organization per celebrare la scienza e sostenere concretamente la ricerca oncologica. La serata ha riunito rappresentanti delle istituzioni italiane e internazionali, del mondo scientifico, imprenditoriale e culturale, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a nuove borse di studio e a progetti di ricerca nei laboratori SHRO in Italia e negli Stati Uniti. In occasione della serata sono stati raccolti 200.000 euro, che saranno interamente destinati alle attività della Fondazione e al finanziamento del percorso formativo e scientifico di giovani ricercatori. Un risultato importante che conferma, ancora una volta, quanto la collaborazione tra società civile, imprese e comunità scientifica possa tradursi in un sostegno concreto alla medicina del futuro. Condotta da Lello La Pietra e Teresanna Pugliese, con la direzione artistica di Mario Esposito, la serata si è sviluppata in un susseguirsi di momenti istituzionali, testimonianze e partecipazione collettiva. La cerimonia di premiazione ha reso omaggio ad Alfredo Ercoli (Professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso il Policlinico Tor Vergata di Roma), Andrea Vidali (chirurgo di riferimento internazionale per la cura dell’endometriosi e fondatore di ESSI), Lello Arena (attore, regista e sceneggiatore), Pasqualino Monti (Amministratore Delegato Terna) e Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana, Segretario Federale della Lega), protagonisti nei rispettivi ambiti di impegno professionale e pubblico. Presenti sul palco il Sindaco del Comune di Napoli Gaetano Manfredi e il politico, giornalista ed editore Italo Bocchino. Le performance artistiche di Francesco Cicchella, Mariacristina Lucci e Francesco Maria Mandara hanno arricchito il programma della serata con momenti carichi di talento e intensità emotiva. Nel suo intervento, Antonio Giordano, oncologo, patologo e genetista di fama internazionale, fondatore e presidente della SHRO, ha richiamato il valore dei traguardi raggiunti in questi anni sottolineando come l’impegno condiviso abbia già permesso di finanziare borse di studio e sviluppare progetti innovativi in ambito oncologico. “Oggi – afferma – possiamo dire con orgoglio che, grazie al sostegno di tanti amici, partner, aziende e sostenitori, abbiamo finanziato decine di borse di studio, supportato giovani ricercatori e contribuito allo sviluppo di progetti innovativi in campo oncologico”. “Il nostro obiettivo non è soltanto curare meglio, ma contribuire a prevenire di più, costruendo una società più sana e consapevole” ha dichiarato Giordano ponendo l’attenzione sulle nuove direttrici di sviluppo della SHRO. Da un lato il progetto per la realizzazione di un nuovo Programma di Medicina Traslazionale, primo al mondo tra Philadelphia e NYC con coordinamento tra Roma e Napoli, pensato per integrare pratica clinica e ricerca scientifica: “Grazie a questo approccio potremo identificare nuovi biomarcatori, sviluppare terapie sempre più personalizzate e intervenire in modo più efficace sui pazienti del futuro. E’ la medicina del domani che stiamo costruendo oggi”. Dall’altro il programma One Health, orientato alla prevenzione e allo studio dei fattori ambientali e degli stili di vita che influenzano la salute. Nel corso della serata, anche Giancarlo Arra, vicepresidente SHRO, ha ribadito il valore strategico della rete costruita attorno alla ricerca, evidenziando come ogni donazione e partnership contribuisca a trasformare la generosità in opportunità concrete: “La ricerca non vive mai da sola. Ha bisogno di visione, di competenze, di tempo, ma soprattutto di alleanze. Chi è qui stasera non è semplicemente un ospite, ma un partner della ricerca, un alleato della conoscenza, una parte attiva di una missione che riguarda tutti noi”.

La Sbarro Health Research Organization, si legge in una nota, “esprime un sentito ringraziamento a sponsor, finanziatori, partner e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della serata, oltre a tutto lo staff organizzativo che ha reso possibile un evento di così alto profilo. Un grazie particolare alle aziende: AP, Atida/Efarma, Bourelly, Casilli, Cos-Mo, De Clemente, EDM, Farmacie Internazionali, Generali, Kiton, Innovaway, Liu Jo, Petrone Group, Prequel Genetics, Promoitalia, Rigenera, Fondazione Scudieri e ad Acqua Smeraldina, partner ufficiale di SHRO. Si ringrazia inoltre la segreteria organizzativa Ble&Associates; Grafica Nappa e Industria Grafica FG per i servizi tipografici; Zeus per il merchandising; Masseria Alfano, Tenuta Fontana e Vesuvius per la fornitura di vino e gin; Lello Esposito per la realizzazione dei premi; Maison Ugo Cilento per le cravatte; Sirio per il servizio hostess; Le Axidie; lo chef Peppe Guida per la cena; il maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano e Giuseppe Scicchitano per l’aperitivo iniziale”. La Sbarro Health Research Organization è un’organizzazione medico internazionale non profit impegnata da oltre 30 anni nella ricerca oncologica e nella formazione scientifica internazionale, fondata e presieduta da Antonio Giordano e guidata insieme al vicepresidente di SHRO Giancarlo Arra. Attraverso attività di ricerca e programmi di studio che integrano bio innovazione, education medico scientifica e sviluppo medtech, SHRO opera per sostenere il progresso della medicina e della ricerca, promuovere diagnosi e cure sempre più efficaci per i pazienti e nuove opportunità alle future generazioni di ricercatori.

-foto ufficio stampa SHRO Gala Dinner –

(ITALPRESS).