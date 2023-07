Si è spento l’ex calciatore Luisito Suarez

È stato protagonista della Grande Inter guidata da Helenio Herrena e Angelo Moratti

Si è spento a 88 anni l’ex calciatore Luisito Suarez, simbolo della Grande Inter di Angelo Moratti ed Helenio Herrera che negli anni sessanta dominò in Italia, in Europa e nel mondo.

Centrocampista classe 1935, era nato in Spagna, a La Coruna, e con il Deportivo aveva iniziato la carriera. Nel 1954 approda al Barcellona, dove diventa una stella e nel 1960 vince anche il Pallone d’Oro. In blaugrana è allenato per due stagioni proprio da Helenio Herrera, che lo pretenderà poi all’Inter. Nel 1961 Angelo Moratti lo accontenta sborsando la cifra record di 300 milioni di lire e la leggenda della Grande Inter prende il via. In nerazzurro resta per 9 stagioni, segnando 55 gol e vincendo tre scudetti, ma soprattutto le due Coppe dei Campioni consecutive (1964-1965), abbinate a due Coppe Intercontinentali, nel periodo in cui l’Inter domina nel mondo. Momento magico anche a livello personale, per Suarez, che nel 1964 trionfa anche con la nazionale spagnola, vincendo l’Europeo.

Terminata la carriera di calciatore con la maglia della Sampdoria nel 1973, intraprese la carriera di allenatore sedendosi fra le altre sulle panchine dell’Inter stessa e della Spagna. Indimenticabili le sue apparizioni in tv a Mediaset dove ha avuto il ruolo di commentatore tecnico.