Si nasconde appena vede i carabinieri, arrestato un 22enne per spaccio

Per il giovane obbligo di presentazione alla Pg

GRAVINA (CATANIA) – I carabinieri si insospettiscono vedendolo cercare di nascondersi dentro l’abitacolo della sua Fiat 500. Così lo hanno perquisito e hanno trovato delle banconote, circa 150 euro, e due dosi di erba (erano nel portaoggetti dell’auto). È iniziato così l’intervento che ha portato all’arresto di un 22enne per spaccio: a casa aveva il kit completo dello spacciatore.

Nella sua abitazione di Tremestieri Etneo, i carabinieri della stazione radiomobile di Gravina hanno trovato dei barattoli di vernice contenenti 9 dosi di erba, due buste e un secchiello con altri 40 grammi di marijuana sfusa, un coltello sporco di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’intervento

L’operazione è iniziata attorno alle 17 di ieri in via Etnea a Tremestieri. Quando i carabinieri si sono avvicinati alla 500, lui ha mostrato nervosismo, agitazione, e non ha saputo spiegare da dove venissero quei soldi. Anzi, ha pure ammesso di essere disoccupato. Per il giovane è stato disposto l’obbligo di presentazione alla pg. La droga e i soldi ovviamente sono stati sequestrati.