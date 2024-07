I sanitari hanno provato a salvarlo ma non c'è stato nulla da fare

SAN GIOVANNI IN PERISCETO (BOLOGNA) – Tragedia durante la festa del paese a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, lo scorso 20 luglio. Un giovane di 22 anni, Mario Di Donato, stava partecipando al Funkyland, un festival dedicato alla musica anni ’70, ha perso la vita.

Il 22enne ha subìto, in maniera improvvisa, un arresto cardiaco. I sanitari hanno provato, anche tramite l’utilizzo del defibrillatore, a salvarlo ma non hanno potuto fare nulla.

Le cause del decesso sono ancora da chiarire. Di Donato era asmatico e aveva delle allergie. Stando a quanto è stato ricostruito, ha bevuto un bicchiere di vino o di birra, poi il malore e la morte improvvisa. Potrebbe essere stato uno choc anafilattico a causare il decesso.

Dopo che si è sparsa la notizia del decesso, gli organizzatori dell’evento hanno pubblicato un messaggio di cordoglio sui social network: “Speravamo di non dover dare questa notizia giunta da poco, che ha lasciato un sapore amaro a questa edizione. Purtroppo, poco prima che iniziasse la serata, immediatamente al di fuori dell’area interessata, un ragazzo si è sentito male e si è accasciato. I soccorsi sono giunti rapidissimi perché erano già in zona, e hanno tentato il possibile per salvarlo; si è spento oggi in ospedale. Avevamo assistito alle procedure di soccorso e potete immaginare con che spirito abbiamo affrontato una serata di festa, col pensiero rivolto a quel giovane la cui vita era appesa a un filo, e l’inevitabile sensazione di essergli manchevoli di rispetto. È stato nei nostri pensieri e nelle preghiere. Siamo vicini alla famiglia alla quale esprimiamo il nostro sentito cordoglio”.