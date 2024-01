La Siae assume, posti anche in Sicilia: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 29 gennaio 2024 per candidarsi

PALERMO – La Siae assume. La società italiana degli autori ed editori ha pubblicato un bando di selezione per titoli ed esami per l’affidamento di incarichi di mandato con rappresentanza per la copertura di 61 mandatarie distribuite nel territorio nazionale. Ci sono posti anche nella sede di Palermo.

La Siae assume, in cosa consiste il lavoro

Il mandatario è un lavoratore autonomo, munito di partita IVA, che è tenuto a un rapporto di esclusività con la Siae. Il mandatario svolge attività di sportello, provvedendo agli incassi per diritto d’autore per conto della Siae, nonché di vigilanza e controllo nei settori dello spettacolo e dell’intrattenimento. La remunerazione, omnicomprensiva di tutte le spese sostenute per l’esercizio del mandato, è costituita da

provvigioni sugli incassi per diritto d’autore e da compensi per gli altri servizi conferiti dalla Siae.

I requisiti

Possono partecipare tutti i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti di base: cittadinanza italiana o dei Paesi membri della UE; maggiore età; diploma di scuola secondaria superiore di II grado e equipollenti; possesso della patente auto “B”; conoscenza certificata della lingua italiana.

Come presentare la domanda

Gli interessati a partecipare alla selezione devono presentare la domanda e trasmettere la propria candidatura esclusivamente a mezzo applicativo informatico sul sito entro le ore 12.00 del 29 gennaio 2024.

