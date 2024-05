Siccità, Barbagallo: “Da Roma solo 20 milioni per l’emergenza in Sicilia”

Le critiche del segretario del Pd regionale

PALERMO – “Siccità in Sicilia, la montagna ha partorito il topolino. Il governo Meloni infatti dichiara finalmente lo stato di emergenza ma per fronteggiare l’emergenza sull’Isola stanzia soltanto 20 milioni”. Lo dichiara il segretario e del Pd Sicilia e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo.

“L’asse Roma-Palermo una sventura”

“Questo asse Roma-Palermo, due governi di centrodestra, è una vera e propria sventura per la nostra Isola che, si accinge alla stagione estiva tra le più calde e secche degli ultimi decenni, nel totale immobilismo di chi siede a Palazzo d’Orleans, come Schifani e di lo ha preceduto e ora è ministro della Protezione civile”, dice il segretario del Pd Sicilia e deputato alla Camera tornando sulla decisione di ieri del governo nazionale.

“Palesi responsabilità del centrodestra”

Barbagallo sull’argomento ha presentato un ordine del giorno, approvato dall’Aula, che impegna il governo a finanziare i 27 progetti individuati dal commissario straordinario per la siccità per un importo di 829 milioni di euro. “Ma le responsabilità del centrodestra – prosegue – sono palesi ed è bene ribadirlo: è presidente Musumeci, infatti, nel 2021 quando 31 progetti, valore circa 360 milioni di fondi Pnrr, per il miglioramento del settore irriguo sono stati sonoramente bocciati”.

“Schifani col cappello in mano a Roma”

“Mentre Schifani si presenta col cappello in mano a Roma e ottiene solo spiccioli quando dovrebbe battere i pugni per ottenere, oltre allo stato di emergenza, più risorse ed il finanziamento dei 27 progetti individuati dal commissario straordinario per la siccità per un importo di 829 milioni di euro”, aggiunge Barbagallo.

“Inadeguatezza totale”

“Un livello di inadeguatezza tale – conclude – da non riuscire a realizzare un intervento a Ponte Barca, sul fiume Simeto, dove da settimane vengono dispersi decine di litri di acqua al secondo destinata all’uso irriguo a causa di una falla”.

Interviene Dipasquale

“Il fatto che il presidente della Regione ritorni in Sicilia rivendicando il risultato di 20 milioni di stanziamenti per la crisi idrica ha dei tratti di ridicolo, se si pensa che la maggioranza di destra appena lo scorso anno ha perso oltre perso 400 milioni di euro Pnrr che servivano per evitare la crisi idriche”. L’ha detto durante il dibattito d’aula all’Ars, il deputato Pd Nello Dipasquale.

“Ancora più ridicola appare la reazione dei parlamentari di maggioranza che si battono il petto per la siccità e per l’agricoltura in difficoltà – ha aggiunto – mentre hanno ignorato la crisi sia quando non sollevarono il problema dei fondi andati persi sia nelle manovre di bilancio realizzate negli ultimi mesi dall’Ars. Cosa rappresentano 20 milioni di euro per un tema così importante”.

“Non siete riusciti a portare le risorse per compensare i danni dell’ultimo ciclone avvenuto a febbraio – ha concluso – in cui si sono registrati 100 milioni di euro di danni e fate temere che non sarete capaci di fare fronte anche a questa emergenza. Il vostro, d’altronde, è un governo contro il Sud e i cittadini stanno iniziando a constatarlo”.