Siccità, il sindaco di Trapani: sarà riattivato il dissalatore

L'annuncio dopo un vertice con il governatore Schifani

TRAPANI – Il presidente della Regione Renato Schifani “ha assunto l’impegno di riattivare entro il 2025 il dissalatore da molti anni in disuso, imprescindibile per superare l’attuale crisi”. L’ha detto il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida al termine della riunione svoltasi a Palermo per fare il punto sull’emergenza idrica e sull’avanzamento delle procedure per potenziare la portata dei pozzi.

Tranchida ha proposto al governatore “un investimento straordinario di cinque milioni sull’impianto di depurazione” e ha rassegnato che “è possibile raddoppiare la potenzialità di Castelvetrano favorendo l’approntamento di acque reflue per usi irrigui per buona parte della provincia”.

Il 16 luglio alle 10, a Palazzo Cavarretta, si terrà un Consiglio comunale straordinario dedicato all’emergenza idrica.