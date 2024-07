Siccità, Schifani: “Chiederò a Roma poteri in deroga, come a Genova”

L'annuncio del governatore ai microfoni di "Radio anch'io"

PALERMO – “Scopro che tre grandi dissalatori Porto Empedocle, Gela e Trapani che funzionavano e garantivano un getto di 600 litri al secondo, 14 anni fa sono stati disattivati dalla politica che non li ha riattivati in questi anni”.

Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani intervistato da Radio anch’io. “Questo è un buco che mi trovo a colmare – ha continuato il governatore – ma ovviamente ci vogliono dei tempi. Chiederò al governo poteri in deroga, modello Genova, per accelerare i tempi”.

“Ho trovato una situazione disastrosa – dice Schifani -. Non trovo laghetti, trovo dighe completate e mai collaudate, altre non sono state mai pulite e in profondità per dieci metri c’è sabbia e quindi il volume di acqua si riduce moltissimo. Ma non voglio fare processi ai miei predecessori. Non vado in ferie da un anno e mezzo. I miei assessori e il capo della protezione civile Salvatore Cocina, che ringrazio, stanno lavorando pancia in giù. Faccio gli auguri al nuovo capo della protezione civile nazionale che sentirò presto”.