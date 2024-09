Siccità, Schifani: “Individueremo nuovi pozzi ad Agrigento”

"Continuiamo la nostra azione. Ci adegueremo al cambiamento climatico"

PALERMO – “Siamo fortemente impegnati nell’individuare nuovi pozzi ad Agrigento. L’ingegnere Salvo Cocina (capo della Protezione civile regionale, ndr) ha organizzato e ha già fatto un altro incontro con il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, per individuare nuovi pozzi, per fare il modo di essere pronti a eventuali interventi emergenziali laddove a ottobre non dovesse piovere”.

Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, per presentare il programma dei Treni storici Sicilia 2024 del gruppo Ferrovie dello Stato.

“In quanto ad altre zone – prosegue – i dati di Catania parlano da sé, non c’è stato nessun albergo che ha potuto dimostrare mancanza d’acqua. Abbiamo fatto una riunione con Salvo Cocina e abbiamo fatto sì che non mancasse un filo d’acqua nella zona. Adesso continuiamo la nostra azione contro la siccità. Ci adegueremo al cambiamento climatico”, conclude Schifani.