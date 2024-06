Siccità, voucher per gli allevatori: stanziati 10 milioni di euro

Esultano Schifani e FdI, Dipasquale: "Fondi insufficienti"

PALERMO – Saranno erogati in tempi brevi i voucher agli allevatori siciliani per l’acquisto di foraggio per gli animali.

Il provvedimento per contrastare gli effetti della siccità, voluto dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro e ha ricevuto oggi il parere favorevole della terza Commissione Attività produttive dell’Assemblea regionale siciliana.

Quest’ultimo passaggio consentirà adesso all’assessorato regionale dell’Agricoltura di ultimare la procedura e pubblicare l’avviso con il quale gli allevatori potranno presentare le domande.

Nel decreto, firmato dal dirigente generale dell’assessorato, Dario Cartabellotta, è previsto che il contributo sia erogato secondo il criterio della proporzionalità rispetto al danno subito dalle imprese e che il foraggio possa essere acquistato direttamente attingendo da un albo di fornitori reso disponibile dalla Regione.

La domanda andrà presentata attraverso i Centri di assistenza agricola, i quali inoltreranno la richiesta al Dipartimento Agricoltura. Gli allevatori potranno quindi ritirare il prodotto presso la zona industriale Dittaino (Enna) o altro punto che sarà definito dopo avere sentito le organizzazioni professionali di categoria.

Schifani: “Passaggi siano celeri”

“Ringrazio la Commissione Attività produttive dell’Ars per avere condiviso l’urgenza e l’opportunità di questo provvedimento, in questo modo manteniamo un impegno preso con gli agricoltori siciliani”, dichiara il presidente della Regione Renato Schifani.

“Ho dato disposizioni affinché tutti i passaggi burocratici per l’erogazione dei benefici siano celeri. Siamo pienamente consapevoli dell’emergenza e siamo al fianco degli operatori di un comparto fondamentale per l’intera economia dell’Isola“.

“L’impegno del mio governo – sottolinea Schifani – sarà sempre massimo, ma considero fondamentale una sinergia e una condivisione di sforzi per tutelare e valorizzare l’agricoltura siciliana e affrontare insieme questa crisi dovuta alla perdurante siccità”.

Esulta Fratelli d’Italia: “Al via l’iter procedurale per assegnare alle aziende zootecniche siciliane contributi regionali per oltre 10,5 milioni di euro destinati all’acquisto di foraggio”, afferma Giuseppe Catania, deputato regionale di FdI.

Catania poi aggiunge: “In Commissione Attività produttive abbiamo approvato le due manifestazioni d’interesse per individuare rispettivamente le aziende fornitrici e quelle che lo riceveranno. In particolare, così come previsto da un mio emendamento al Collegato, circa 533 mila euro sono destinati alle aziende zootecniche del Nisseno. Altri 10 milioni sono stati stanziati dalla Finanziaria per sostenere il settore in tutta la Sicilia“.

“Nelle prossime ore le manifestazioni di interesse saranno pubblicate dal Dipartimento regionale dell’Agricoltura e l’iter si concluderà dopo alcuni giorni, garantendo una boccata d’ossigeno al mondo della zootecnia – conclude -. Inoltre in Commissione Bilancio in queste ore si sta dibattendo sulla previsione di ulteriori contributi: altri 5 milioni per l’acquisto di foraggio e 10 milioni per il contrasto alla crisi idrica”.

Critico, invece, il dem Nello Dipasquale: “Il provvedimento che abbiamo votato in commissione all’Ars, che prevede uno stanziamento di dieci milioni di euro in favore degli allevatori siciliani per contrastare gli effetti della siccità, è solo un pannicello caldo. È ridicolo, da parte del governatore Renato Schifani, sbandierare il sì a questo provvedimento come se fosse la soluzione a tutti i problemi del settore”.

“Questi soldi basteranno al massimo per due mesi di foraggio – prosegue Dipasquale -. Dieci milioni di euro sono solo una goccia nel mare della grave crisi attraversata dalla zootecnia siciliana. Il Pd ha votato il provvedimento perché ci è stato chiesto dalle categorie produttive ma è bene chiarire che non siamo di fronte a un intervento risolutivo”. Dipasquale poi conclude: “Schifani vada a Roma e pretenda dal governo ‘amico’ una moratoria per le piccole e medie imprese agricole e zootecniche siciliane, altrimenti tutti i suoi buoni propositi resteranno soltanto parole”.