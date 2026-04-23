Sicil Zootecnica: oltre 50 anni al servizio della zootecnia in Sicilia

Da Catania a tutta la Sicilia, con una storia che parte dal 1974, Sicil Zootecnica è oggi uno dei punti di riferimento più solidi nel settore della distribuzione di prodotti farmaceutici veterinari, dei sistemi di identificazione animale e delle tecnologie zootecniche per allevamenti e aziende agricole.

Una storia di famiglia lunga più di mezzo secolo

Era l’ottobre del 1974 quando, in una Sicilia agricola e zootecnica ancora affidata a circuiti distributivi frammentati, a Catania nasceva Sicil Zootecnica, un magazzino dedicato alla distribuzione di farmaci veterinari, fondato da Claudio La Morella su una conoscenza profonda del territorio e di chi ci lavorava.

Il merito più grande di Claudio non fu solo aver avviato un’attività, ma averla costruita su basi concrete, affidabilità, presenza costante e un’attenzione genuina al cliente. Valori che oggi i figli Carmelo e Federico portano avanti con la stessa continuità, aggiungendo nuova energia e visione strategica senza tradire l’identità che nei decenni ha reso l’azienda un nome di fiducia per migliaia di professionisti del settore.

Capillarità al servizio del territorio: la rete di filiali in Sicilia

Nel corso degli anni, Sicil Zootecnica ha aperto filiali a Messina, Ragusa, Modica e Palermo, costruendo una presenza diffusa su tutto il territorio siciliano. Non si tratta di semplici punti vendita, ma di presidi reali, dove lo staff affianca allevatori, veterinari, farmacie, pet shop e aziende agricole con competenza e consulenza diretta.

Sistemi di identificazione auricolare ed elettronica

Tra i servizi di Sicil Zootecnica c’è la produzione e distribuzione di sistemi identificativi auricolari ed elettronici per grossi animali, un ambito diventato centrale nella gestione degli allevamenti professionali.

L’identificazione degli animali da reddito non è solo una buona prassi, è un obbligo di legge. Dal Regolamento CE n. 1760/2000 fino all’Animal Health Law (Regolamento UE 2016/429), la normativa europea prevede l’identificazione obbligatoria dei bovini entro 20 giorni dalla nascita, tramite marche auricolari e, sempre più spesso, identificatori elettronici RFID. Questi ultimi permettono una lettura automatica e accurata dei codici individuali, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la tracciabilità lungo tutta la filiera.

Sicil Zootecnica supporta allevatori e veterinari in questo percorso, dalle marche tradizionali agli identificatori elettronici, garantendo soluzioni conformi alle normative vigenti.

Robot di mungitura DeLaval: la tecnologia per gli allevatori del Ragusano

Nel territorio ragusano, area a forte vocazione lattiero-casearia, Sicil Zootecnica ha già installato oltre 15 robot di mungitura DeLaval, tecnologia svedese leader mondiale nei sistemi automatizzati e il numero continua a crescere.

Il sistema DeLaval VMS (Voluntary Milking System) cambia concretamente la gestione della stalla, le mucche accedono liberamente alla postazione di mungitura scegliendone autonomamente i tempi, mentre il robot gestisce pulizia dei capezzoli, riconoscimento dell’animale, mungitura e monitoraggio sanitario in tempo reale, conduttività del latte, produzione per singolo quarto, indicatori di benessere, tutto consultabile da smartphone.

Per gli allevatori della zona, poter contare su un interlocutore locale come Sicil Zootecnica significa assistenza tecnica tempestiva e continuità operativa, senza dover dipendere da referenti distanti.

Una nuova linea a marchio proprio per cani e gatti

Il prossimo capitolo dell’azienda guarda al pet care. Sicil Zootecnica sta per lanciare una linea di prodotti a marchio proprio dedicata a cani e gatti, pensata per pet shop, veterinari e privati. La gamma iniziale è già in sviluppo, con l’obiettivo di ampliarla nel tempo seguendo la stessa logica che ha guidato l’azienda fin dall’inizio, selezione accurata, conoscenza del settore, attenzione al cliente.

Le persone al centro

Dietro ogni consegna, ogni consulenza e ogni installazione c’è un team di professionisti uniti dalla passione per il settore e dal senso di responsabilità verso chi si affida a loro. In un ambito dove l’aggiornamento continuo fa davvero la differenza, questo approccio ha permesso a Sicil Zootecnica di essere percepita da allevatori, veterinari, farmacie, pet shop e aziende agricole non come un fornitore qualunque, ma come un partner.

Sicil Zootecnica oggi

Più di 50 anni di storia, una rete capillare su tutta la Sicilia, competenze specifiche nell’identificazione animale e nelle tecnologie di mungitura automatizzata, e un nuovo capitolo che si apre con il pet care a marchio proprio. La direzione è la stessa di sempre, crescere insieme alle esigenze dei clienti, senza perdere di vista chi siete stati.

Informazioni

Indirizzo: Via Quinta Strada 58-60, Zona Industriale, 95121 (CT)

Telefono: 095 7139000 | E-mail: info@sicilzootecnica.it

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