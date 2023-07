Sicilia, al via il progetto per la promozione dei borghi marinari

Domani, a Portopalo Capo Passero, il primo degli eventi in programma che prevede il convegno sulla valorizzazione dei prodotti ittici

PALERMO – Sicilia, al via al progetto promosso dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale, della Pesca del Mediterraneo, per la promozione dei borghi marinari attraverso virtual tour e road show in sei location dell’isola.

Domani, alle 17, a Portopalo Capo Passero, il primo degli eventi in programma che prevede il convegno sulla valorizzazione dei prodotti ittici con l’assessore Sammartino e alle 18.30 la performance teatrale su “Colapesce” nella Fortezza Spagnola.

Valorizzare i borghi marinari della Sicilia attraverso un road show itinerante e virtual tour per sensibilizzare i cittadini, le amministrazioni locali e tutti gli attori della filiera del pescato (operatori della pesca e dell’agricoltura, della ristorazione e della grande distribuzione)sulla qualità e il valore aggiunto dell’importanza della certificazione, della tracciabilità e della trasparenza dei mercati dei prodotti ittici locali.

È l’obiettivo del progetto promosso e organizzato dall’assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale, della Pesca del Mediterraneo, inserito tra le misure finanziate dal servizio 4 “Sviluppo locale e identità della Pesca Mediterranea“, misura 5.68 a favore della commercializzazione PoFeamp Sicilia 2014/20 e realizzato dall’associazione Bios di Messina.

Domani alle 17, nel castello Tafuri, di Portopalo Capo Passero, prenderà il via il primo degli eventi in programma che prevede il convegno sulla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani, che vedrà la partecipazione di Rachele Rocca, sindaco di Portopalo, Alberto Pulizzi, direttore generale del dipartimento dell’assessorato dell’agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca del Mediterraneo, Carlo Giannetto docente di Economia all’Università di Messina, Gaetano Majolino, presidente del consorzio centro per lo sviluppo turistico culturale per la Sicilia e concluderà i lavori Luca Sammartino, vicepresidente della Regione Sicilia e assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca del Mediterraneo.

Dopo il convegno, alle 18.30 è previsto lo spettacolo “Colapesce, la leggenda sull’isola”, la performance di tipo immersivo, musicale e teatrale basata sul racconto storicizzato del mito di Colapesce, scitta e diretta dalla regista Gisella Calì, che si svolge nell’incantevole Fortezza Spagnola sull’isola di Capo Passero, giunto alla quarta edizione che fino ad oggi, in 107 repliche, ha coinvolto oltre ottomila spettatori.

All’interno di un percorso naturalistico di straordinaria bellezza quale l’isola di Capo Passero, con la sua Fortezza Spagnola e la tonnara, questo evento, ripetuto nei weekend dei mesi di luglio, agosto e settembre, mira ad amplificare l’impatto emotivo dello spettatore, suscitando un coinvolgimento su più livelli. Per ogni evento sarà allestito un info point, attivo dalle 9 alle 18, dove saranno disponibili materiale promozionale e strumenti tecnologici per visionare i virtual tour dei borghi marinari più caratteristici dell’isola