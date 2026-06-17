Oggi in Sicilia, gli appuntamenti di mercoledì 17 giugno

Il calendario degli appuntamenti previsti mercoledì 17 giugno in Sicilia:
1) CATANIA – Ex Palazzo Esa, via Beato Bernardo 5 – Ore 09:00 Seminario tecnico dal titolo “Il sistema imprenditoriale per l’inserimento dei detenuti: il protocollo di rete territoriale”.
2) MESSINA – Policlinico G. Martino – Ore 09:00 “Non è solo un mal di testa”, una giornata dedicata all’emicrania, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi.
3) PALERMO – Camera di Commercio di Palermo Enna, via Emerico Amari, 11 – Ore 10:30 Convegno: “Resto in Sicilia. Giovani, imprese, territorio”, promosso dai Giovani Imprenditori Cna Sicilia.
4) PALERMO – Palazzo Bonocore, piazza Pretoria – Ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della terza edizione di SelinunteEstate al Parco archeologico di Selinunte.
5) PALERMO – Palazzo Comitini – Ore 11:00 I gruppi di opposizione del consiglio comunale terranno una conferenza stampa per denunciare la perdita di finanziamenti destinati alla città, il rischio di ulteriori definanziamenti di opere pubbliche e presentare le proposte avanzate per salvaguardare gli investimenti e garantire la realizzazione degli interventi previsti.
Gli appuntamenti di mercoledì 17 giugno in Sicilia
6) PALERMO – Università Lumsa, via Filippo Parlatore 65 – Ore 11:00 Conferenza dal titolo: “Africa Atlantica: spazio di futuro e vettore di cooperazione euro-africana”.
7) PALERMO – Palazzo dei Normanni – Ore 15:00 Seduta dell’Assemblea regionale siciliana
8) PALERMO – Assostampa ai Cantieri culturali – Ore 18:00 Presentazione di “Pagine di vino” con Antonella Chinnici, Rosella Corrado, Vito Lo Scrudato e Francesco Lepore con la partecipazione straordinaria di Salvo Piparo.
9) PALERMO – Ore 19:00 Decima edizione del festival di danza e linguaggi contemporanei “ConFormazioni”, con la direzione artistica di Giuseppe Muscarello, in programma diversi luoghi della città e un quartier generale ai Cantieri culturali alla Zisa. Fino al 21.
10′) PALERMO – Institut français, Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili 4 – Ore 21:00 Seconda edizione della rassegna cinematografica dedicata all’universo femminile dal titolo: “Espacio femenino. Adolescencias e identidades en construcción”, organizzata dall’Instituto Cervantes. Prima proiezione: “Tengo sueños eléctricos”. Fino al 24. Poi si riprende dal 1 all’8 luglio.