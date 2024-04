Sicilia, cinque teatri greci dichiarati monumento nazionale

Soddisfatto l'assessore Scarpinato: "Isola monumento a cielo aperto"

PALERMO – La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge per dichiarare monumento nazionale ben 408 teatri italiani. Nell’elenco sono presenti anche 47 siti siciliani, tra i quali figurano i cinque gestiti dall’assessorato. Il testo dovrà adesso essere approvato dal Senato.

Scarpinato: “Orgoglioso e soddisfatto”

“Sono orgoglioso e soddisfatto per l’inclusione tra i monumenti nazionali dei teatri greci di Tindari, Siracusa, Segesta, Agira e Hippana, a Prizzi, come previsto dal disegno di legge approvato dalla Camera – ha dichiarato l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. Questo riconoscimento non soltanto celebra la ricca storia e l’importanza culturale di queste istituzioni ma riflette l’importanza della Sicilia come monumento a cielo aperto. Queste designazioni contribuiranno a preservare e valorizzare il nostro straordinario patrimonio storico e artistico per le generazioni future“.