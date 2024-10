Sicilia, 474 discariche da bonificare. Amenta: “Puntiamo sul fotovoltaico”

Vertice con l'assessore all'Energia Di Mauro. Cosa dice il presidente regionale dell'Anci

PALERMO – Quasi 500 discariche, in Sicilia, devono essere bonificate. Dopo il vertice alla Regione, Paolo Amenta, presidente dell’Anci, lancia una proposta: “Bonificare le discariche – dice a LiveSicilia – e poi utilizzare le aree per installare impianti fotovoltaici”.

Sicilia, il piano operativo

L’assessore regionale all’Energia Roberto Di Mauro ha annunciato un piano operativo decennale “per mettere in sicurezza e bonificare le discariche pubbliche dismesse dell’Isola e procedere al risanamento ambientale delle aree che risultano inquinate”.

In particolare, l’assessore ha preannunciato che nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico con cui i Comuni “potranno accedere alle risorse per eseguire le indagini necessarie per accertare l’attuale grado di contaminazione dei siti”.

Le parole dell’assessore

“L’iniziativa – ha detto Di Mauro – rientra nella più ampia azione che il governo Schifani sta ponendo in campo col primario interesse di tutelare l’ambiente e la salubrità dei luoghi. Il primo passo di un più articolato percorso volto a permettere ai Comuni che riscontreranno la persistente presenza di elementi inquinanti di procedere alla bonifica dei siti”.

Interviene Amenta

Il presidente di Anci Sicilia non ha dubbi: “Si tratta di un provvedimento interessantissimo, ho fatto anche una proposta all’assessore Di Mauro, abbiamo 474 discariche da bonificare e potrebbero rappresentare per i Comuni siciliani una piattaforma su cui costruire impianti fotovoltaici al posto dei terreni agricoli”.

Previsto lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per le verifiche preliminari, ulteriori 10 milioni di euro potrebbero essere destinati alle bonifiche, ma il provvedimento deve passare dall’Ars.