Elezioni in Sicilia, quattro liste a sostegno di Caterina Chinnici

In corso la direzione del Pd. Sul futuro pesa la spaccatura nazionale con il M5s

PALERMO- “A sostegno della nostra candidata presidente Caterina Chinnici, ci sarà anche una lista ‘Chinnici’, la lista del presidente”.

Ad annunciarlo il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, durante la direzione del partito per analizzare il risultato delle primarie in Sicilia. Sul piatto anche una prima valutazione in vista della composizione della lista di nomi da sottoporre alla segreteria nazionale per le elezioni politiche del 25 settembre.

Quindi saranno 4 le liste a sostegno di Caterina Chinnici, uscita vincitrice dalle primarie: “Dalla settimana prossima ci incontreremo con i responsabili dei partiti della coalizione, M5s e Centopassi, per definire l’agenda politica ed elettorale”.

Barbagallo, dunque, continua a credere che l’alleanza andrà avanti in Sicilia nonostante sia andata in frantumi a livello nazionale con il segretario del Pd, Enrico Letta, e dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ormai ai ferri corti dopo la crisi del governo Draghi.

La colazione, però, più passano i giorni e più appare fragile. Il collante è il “No al governo Musumeci”, ma potrebbe non bastare.