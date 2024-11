Sicilia Express, ironia e critiche da Faraone e La Vardera

La replica di Giorgio Assenza (FdI): "Polemica sterile e immotivata"

PALERMO – Al treno natalizio Sicilia Express c’è chi dice no. A partire da Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. “Renato Schifani si è inventato un’altra misura delle sue per contrastare il caro prezzi: qualcosa che somiglia al treno del circo di Dumbo”, ha dichiarato.

Perplessità e satira

Il capogruppo renziano ha scelto il social X per sollevare perplessità e satira. “Un treno low cost da Torino alla Sicilia, per tornare a casa a natale al costo di 29,90 euro per un posto a sedere, con fisioterapista incluso – scrive – e poi lo ha chiamato Sicilia Express per un viaggio che dura 18 ore”.

E l’ironia continua. Stando a Faraone, infatti, nel biglietto saranno “inclusi assaggi di specialità siciliane, esibizioni di artisti e racconti di influencer: mancano solo ricchi premi e cotillon e il quadro sarebbe completo. Povero presidente: non sa più cosa inventarsi per nascondere il fallimento suo e della sua giunta nella gestione del caro voli”.

E aggiunge: “A un presidente non si chiede di essere un illusionista né un improvvisatore. Gli si chiede di governare con serietà e competenza. Altrimenti – dice Faraone – avremmo eletto il mago Silvan”.

La Vardera: “Una cosa che fa ridere…”

Si unisce al sarcasmo l’ex iena e deputato Ars del Misto Ismaele La Vardera. “Occhio che, a quanto pare, sarà un solo treno e quindi non bisognerà perderlo in alcun modo, un po’ come le locomotive del 1800. La cosa che fa ridere però – dice – è che siamo nel 2024 e anziché fare una campagna politica seria per calmare i prezzi dei voli vogliono far passare 18 ore di treno come se fosse la scelta più bella al mondo”.

“Ho letto che ci saranno influencer e degustazioni. Insomma – agginge – sembra che con un biglietto di quasi 30 euro i siciliani saranno pronti per fare una festa che durerà 18 ore, sempre che non ci siano intoppi”.

FdI difende la misura contro il caro voli

Interviene Giorgio Assenza, capogruppo di FdI all’Ars. “Questi sono fatti concreti, quelli della buona politica. C’è invece un’altra politica, contraddistinta dalla polemica sterile e immotivata: a rappresentarla – dice – è tra gli altri Davide Faraone, capace solo di contestare i provvedimenti altruistici, negando l’evidenza rappresentata dal grande consenso che stanno riscuotendo tra i siciliani”.