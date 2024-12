Sicilia, firmato il nuovo contratto dei dipendenti regionali 2019-2021

Si applica a tutti i dipendenti del comparto non dirigenziale e delle società collegate

PALERMO – E’ stato firmato il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro 2019-2021 che si applica a tutti i dipendenti regionali del comparto non dirigenziale, degli enti e delle società collegati alla Regione.

La Cisl: un importante risultato

A darne notizia i sindacati. Soddisfazione è stata espressa in una nota dal segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e il responsabile dipartimento Enti regionali Cisl Fp Sicilia, Fabrizio Lercara. “Riteniamo questo un importante risultato, nonostante l’enorme ritardo accumulato rispetto a tutti gli altri comparti del pubblico impiego, la firma era un atto dovuto – chiariscono La Piana, Passanisi e Lercara – adesso, occorre imprimere una forte accelerazione sull’attuazione del nuovo Ccrl e attivare tutte le procedure per il prossimo rinnovo relativo al periodo 2021/2024 anch’esso ormai scaduto. Auspichiamo che gli arretrati siano liquidati prima delle festività natalizie per dare ristoro a tutti i lavoratori e alle loro famiglie”.

La Cgil: si apra a nuove assunzioni

“Anche i lavoratori regionali avranno finalmente retribuzioni allineate a quelle dei dipendenti pubblici nazionali e un nuovo ordinamento professionale che permetterà di sbloccare le progressioni di carriera. E’ un primo passo che deve portarci ad accelerare le trattative per il contratto 2022-2024 sul quale siamo già in grave ritardo – scrivono in una congiunta il segretario generale regionale della Cgil Funzione Pubblica Gaetano Agliozzo, la segretaria regionale Cgil Gabriella Messina e il coordinatore del comparto Regione siciliana Salvo Lipari, a proposito del rinnovo del contratto 2019-2021 del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, siglato oggi -“.

“La firma giunge – ricordano gli esponenti di Fp e Cgil, dopo una lunga trattativa e il pronunciamento della Corte dei Conti. Ora occorre guardare a una riorganizzazione che porti alla riqualificazione del personale e a una nuova stagione di assunzioni che permettano all’amministrazione regionale di rispondere alle esigenze dei cittadini siciliani”.

La Uil: ora al lavoro per il contratto 2022-2024

“Finalmente è stato sottoscritto il contratto collettivo di lavoro 2019-2021 che coinvolge tutti i dipendenti del comparto non dirigenziale, degli enti e delle società collegati alla Regione siciliana. Un risultato importante, frutto di impegno e collaborazione da parte di tutti”. Lo afferma con soddisfazione la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, oggi presente al tavolo presso la sede dell’Aran. E aggiunge: “La firma, necessaria, arriva con quasi due anni di ritardo. Con il nuovo contratto i lavoratori avranno un aumento mensile in linea con i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni. Adesso serve lavorare al nuovo contratto 2022/2024 per dare così il giusto riconoscimento ai dipendenti. Solo dando risposte a questi lavoratori, la macchina regionale può funzionare meglio”.