Sicilia, un tremendo sabato di dolore: incidenti stradali con vittime

I morti di un giorno terribile

PALERMO- Un terribile sabato di sangue sulle strade siciliane. Da Messina a Ragusa, gli incidenti mortali hanno funestato una giornata estiva consacrata alle ferie e al riposo.

Tragedia sulla A20

Una terribile tragedia si è verificata sulla A20, Messina-Palermo. Un’auto è finita contro il guard rail. Sono morti marito e moglie. A bordo c’erano due bambini, i figli della coppia, secondo la prima ricostruzione. Il tremendo impatto si è verificato sul viadotto Pozzo, poco prima dei caselli di Brolo.

Una vittima a Ragusa

Quella di Messina non è stata l’unico evento tragico. Un uomo di 53 anni, Alessandro Sciortino ha perso la vita in un incidente che si è verificato nella notte a Marina di Ragusa. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto e all’improvviso ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto.

L’esodo di Ferragosto

La settimana di Ferragosto vede 13 milioni di italiani in viaggio, con una spesa complessiva prevista tra 6,7 e 7 miliardi di euro, per quella che, nel 58% dei casi, è la vacanza principale. Numeri sostanzialmente stabili, rispetto allo stesso periodo del 2023. È la fotografia scattata dall’Osservatorio Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg sulle vacanze degli italiani per il 15 agosto.

I giorni del ‘bollino nero’

La seconda giornata da bollino nero d’agosto, quella di oggi, oltre alle tragedie siciliane, è stata contrassegnata da un incidente avvenuto sull’autostrada A4 nel tratto veneziano, tra Meolo e San Donà in direzione Trieste, che ha costretto alla chiusura del tratto per circa tre ore, in mattinata. In precedenza, intorno alle 7, sulla A16 Napoli-Canosa per un incidente tra Grottaminarda e Lacedonia, in Irpinia, si erano formati 9 chilometri di coda.