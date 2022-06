I consigli della Protezione civile

PALERMO – “A seguito del rafforzamento dell’anticiclone nord-africano, che già ha interessato il territorio della regione siciliana da diversi giorni causando importanti anomalie sulle medie delle temperature e delle precipitazioni riferite al mese di giugno 2022, nelle prossime giornate è previsto un ulteriore afflusso di aria calda”. Lo si legge in un comunicato della Protezione civile regionale.

“Il sistema nazionale sulla previsione delle Ondate di Calore, visto il persistere delle alte temperature da oltre tre giorni consecutivi, nel confermare per la giornata del 30 giugno il Livello 3 di rischio per le città metropolitane di Palermo, Messina e Catania, segnala per la giornata dell’1 luglio 2022 un ulteriore incremento della temperatura massima percepita”, ancora la nota

A Palermo si potrebbe raggiungere la soglia dei 39 gradi Anche per le altre due città metropolitane siciliane la temperatura percepita sarà alta, con picchi di circa 36-37 gradi. “Si raccomanda di uscire di casa nelle ore meno calde delle giornate, di evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi e di indossare un abbigliamento leggero e comodo, oltre a bere frequentemente”, suggerisce la protezione civile.