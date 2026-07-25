Sicilia Padel Tour 2026, Palermo fa doppietta: conquistati i titoli maschile e femminile

Finale a Sciacca: oltre 500 giocatori coinvolti nelle nove tappe del circuito

PALERMO – Palermo domina il Sicilia Padel Tour 2026, conquistando sia il titolo maschile sia quello femminile al termine di un circuito che, nell’arco di tre mesi, ha attraversato tutte e nove le province siciliane, confermando la crescita del padel nell’Isola.

Sicilia Padel Tour 2026

L’edizione 2026 ha coinvolto complessivamente oltre 500 giocatori, culminando nel Master finale ospitato nella cornice del Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa di Sciacca. Il circuito amatoriale, riservato ai giocatori di quarta e quinta fascia, ha avuto come ambassador l’ex campionessa del mondo di tennis con la nazionale italiana femminile, Mara Santangelo.

Nel torneo maschile il successo è andato alla coppia palermitana composta da Massimo Fiore e Roberto Indovina, che ha superato in finale i ragusani Cascone-Digiacomo con il punteggio di 6-4, 6-4.

Nel tabellone femminile, invece, il primo posto è stato conquistato dalle palermitane Sara Porcaro e Gabriella Carollo, vittoriose per 6-4, 6-3 sulla coppia siracusana Di Mauro-Inserra.

Le nuove tappe del Padel in Sicilia

“Chiudiamo questa quarta edizione del Sicilia Padel Tour – ha dichiarato il fondatore e direttore del circuito, Francesco Russo – con la consapevolezza di aver compiuto un altro importante passo avanti per il padel amatoriale in Sicilia. Nove tappe, centinaia di coppie in gara e un Master finale hanno confermato la crescita del progetto in termini di numeri, qualità organizzativa e coinvolgimento del territorio”.

Russo ha quindi rivolto un ringraziamento alla Fitp – Federazione italiana Tennis e Padel, “il cui supporto è stato fondamentale per dare struttura e credibilità a un circuito che ogni anno alza l’asticella”.

Parole di riconoscenza anche per lo staff organizzativo e per i partner della manifestazione, “che continuano a credere nel progetto e contribuiscono in maniera determinante alla sua crescita”. Il direttore del circuito ha infine dato appuntamento alla prossima edizione, annunciando novità per il 2027.

Anche quest’anno il Sicilia Padel Tour ha confermato il proprio impegno nel sociale, destinando una parte del ricavato dell’edizione 2026 alla Fondazione O.R.T.U.S. (Ospitalità e residenzialità terapeutiche d’utilità sociale), impegnata nella promozione del benessere, dell’integrazione e dell’autonomia delle persone con disabilità.