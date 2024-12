“In Sicilia freddo e vento a 100 chilometri orari, migliora a Capodanno”

Il meteorologo: "Per Santo Stefano il maltempo lascerà l'Isola"

PALERMO – Ancora freddo, grandine e vento fino a cento chilometri orari, in Sicilia. Il maltempo lascerà l’Isola a Santo Stefano. “La vigilia e la giornata di Natale – spiega Paolo Corazzon, meteorologo di 3Bmeteo – saranno caratterizzate ancora dalle basse temperature e da forti venti che si placheranno entro il fine settimana”.

Le previsioni per il Capodanno

Il cielo tornerà infatti più sereno per la fine dell’anno: “In Sicilia si verificherà un graduale miglioramento e già per la vigilia di Capodanno, dopo una breve fase di variabilità, si allontanerà la bassa pressione che sta portando il maltempo sull’Isola”.

Lunghe giornate di maltempo e danni

Nelle ultime ore la regione è infatti stata travolta da forti raffiche di vento che hanno provocato danni soprattutto a Palermo, ma non sono mancate le piogge e le grandinate che durante il fine settimana hanno fatto sfiorare la tragedia in un ristorante del capoluogo.

Un fulmine si è infatti abbattuto sulla storica torre del locale “La Braciera in Villa” e grossi pezzi di pietra si sono staccati dalla struttura. Si sono registrati quattro feriti, per fortuna non in gravi condizioni. il ristorante ha riaperto dopo gli interventi di messa in sicurezza e le verifiche tecniche dei vigili del fuoco e della sovrintendenza.

“Meteo in miglioramento per l’inizio del 2025”

Ma le prospettive per i primi giorni del 2025, dal punto di vista meteorologico, fanno ben sperare. “L’anno si aprirà con il bel tempo – prosegue Corazzon – ma le temperature in Sicilia non andranno oltre i 15 gradi. I venti che in questi giorni colpiranno soprattutto il versante tirrenico si placheranno, fino a lasciare spazio a giornate più soleggiate. Neve anche a bassa quota”.