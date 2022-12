Sicilia, via libera al ddl sulle variazioni di Bilancio

Il testo sarà incardinato oggi in aula. Accolte le perplessità delle opposizioni.

PALERMO – Via libera in seconda Commissione al ddl sulle variazioni di bilancio. Il testo licenziato è stato in parte modificato. In primis è stato depennato l’articolo finalizzato a recepire i 200 milioni in arrivo da Roma per il ripiano degli aumenti sulla spesa sanitaria a carico della Regione.

La maggioranza, accogliendo le perplessità delle opposizioni, ha deciso di espungere l’articolo dal momento che ancora il testo non è stato approvato in via definitiva a Roma. “La norma ci consente comunque di potere utilizzare queste somme nel 2023 quindi non c’è nessun motivo di inserirle adesso: con questo emendamento risolviamo le perplessità sollevate nel corso della scorsa seduta”, conferma Falcone a Live Sicilia.

Il secondo articolo del ddl, approvato in Commissione, è di natura tecnica e anticipa al primo gennaio 2021 la situazione di cassa della Regione siciliana come da indicazione della Corte dei Conti in sede di parifica. “Stiamo regolarizzando alcuni aspetti del rendiconto del 2021 è in corso di approvazione”, spiega l’assessore all’economia.

La tabella di marcia alla mano il disegno di legge sarà incardinato oggi a Sala d’Ercole. Poi inizierà la discussione generale. Il voto in aula è previsto per domani. A Palazzo nel frattempo sono in arrivo altre novità. Oggi sarà pubblicato il ddl bilancio e il ddl stabilità che saranno trasmessi in assemblea domani dopo il passaggio con i revisori dei conti.