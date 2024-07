Sicily by Car, da Unicredit 30 milioni per lo sviluppo internazionale

Il presidente Dragotto: finanziamenti per il mantenimento della leadeship di mercato

PALERMO – Sicily by Car, azienda siciliana leader a livello nazionale nel settore dell’autonoleggio, ha finalizzato due finanziamenti con UniCredit per complessivi 30 milioni di euro. In dettaglio, si tratta di due finanziamenti: un finanziamento chirografario Futuro Sostenibile Plus di 20 milioni di euro garantito al 70% da SACE, destinato a supportare piani di sviluppo internazionali del Gruppo con durata di 51 mesi e rimborso in 12 rate trimestrali posticipate a partire dal 30/09/2025. Il secondo finanziamento di 10 milioni di euro potrà essere erogato entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data di delibera ed è a supporto delle maggiori esigenze di capitale circolante.

Sicily by Car, azienda a capitale interamente italiano, è stata fondata da Tommaso Dragotto, attuale Presidente, e conta ad oggi un indotto di oltre 500 risorse ed una flotta di 14.000 mezzi tutti di ultimissima generazione. La società operativa principale – Sicily by Car spa – è presente con uffici operativi in tutti gli aeroporti italiani e nelle maggiori città a vocazione turistica oltre a vantare una in Portogallo con la controllata “Sicily by Car Portugal LDA”, in Albania con la controllata “SBC Albania Sh.p.k.” e due uffici nelle città di Tirana e Saranda, a Malta in franchising e in Francia, Austria, Polonia e Montenegro tramite partnership.

“Con questa operazione – commenta Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – sosteniamo i piani di crescita internazionale di Sicily by Car, tra i principali player del mercato dell’autonoleggio, e aiutiamo l’azienda a realizzare obiettivi sfidanti sul tema della sostenibilità. Supportare la transizione verso un’economia sostenibile è parte del nostro modo di fare banca con l’obiettivo di fornire alle imprese le leve per realizzare un business concreto e sostenibile”.

Il Presidente di Sicily by Car, Tommaso Dragotto, dichiara: “Questi finanziamenti giungono in un momento assolutamente strategico per la Società, se da una parte abbiamo focalizzato il nostro commitment sullo sviluppo internazionale – progetto prioritario per il futuro della Compagnia -, dall’altra non possiamo disattendere gli importanti obiettivi di sostenibilità ed inclusione che Sicily by Car vuole e deve raggiungere nel breve, consapevole della crescente responsabilità d’impresa sui temi ESG. Questa liquidità è quindi strumento necessario e imprescindibile per il mantenimento della leadership raggiunta e della crescita aziendale grazie a nuove quote di mercato”.