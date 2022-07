Sigel Marsala, fatta per l’arrivo della schiacciatrice Elisamaria Garofalo

La compagine di Bracci si avvia verso il completamento dell'organico da presentare per la prossima edizione di seconda serie nazionale

MARSALA (TP) – La Sigel Marsala si avvia verso il completamento dell’organico da presentare per la prossima edizione di seconda serie nazionale. Dopo i recenti ingaggi di Norgini e Guarena, è da considerarsi una giocatrice azzurra pure Elisamaria Garofalo, attaccante 20enne di Velletri (Roma). L’atleta nell’ultima stagione ha militato nell’Akademia Sant’Anna Messina in B1 e vissuto la gioia per una storica promozione in serie A lo scorso mese di maggio con il piccolo club peloritano. Adesso per lei, prossima a giocare per il secondo anno in Sicilia, si aprono le porte della serie A e di Marsala. Ha accettato Marsala per dare manforte alla batteria delle terminali offensive in quanto è in possesso di certe prerogative importanti in attacco. Non solo: la Sigel per cautelarsi nel ruolo di libero Garofalo potrebbe rappresentare una alternativa a Norgini, avendo sviluppato quel minimo di esperienza anche nella fase difensiva.

La scheda:

La giovane carriera di Elisamaria, a parte l’anno di B1 a Messina, si è interamente snodata nella sua regione: il Lazio. Si fa risalire alla stagione 2016/2017 il primo campionato in cui gioca con la serie B2 del Volleyrò CdPazzi. Fa bene, tanto che arriva la chiamata della Giò Volley Aprilia con il quale resta per tre stagioni di fila, ottenendo la promozione nel 2018/2019 dalla B1 alla A2, il cui condottiero a guida della squadra è il suo mentore Nino Gagliardi che poi ritroverà allenatore a Messina. La squadra non si iscrive e cede il titolo al Marsala Volley. Nel 2020/2021 resta in B1 e si trasferisce a Cisterna di Latina, facendo parte del roster della C88 Cisterna. Nell’ultima stagione vince i PlayOff di B1 a Messina con la squadra dell’Akademia Sant’Anna allenata da coach Nino Gagliardi, lo stesso qualche anno prima della promozione ad Aprilia.

Così la Garofalo, a seguito del passaggio in azzurro, rivolgendosi al Sito Ufficiale della Società:

“Questa nuova avventura alla Sigel Marsala Volley si prospetta entusiasmante, la mia prima in serie A2. La società ha allestito un roster giovane e del tutto nuovo: spero di poter imparare molto dalle mie compagne e soprattutto da Marco Bracci“.