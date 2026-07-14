Sindacati all’Ars: “Completare l’iter di riforma della dirigenza regionale”

Chiedono di essere convocati

PALERMO – Le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs, Ugl e Uil Fp hanno trasmesso una nota al presidente e ai componenti della commissione Affari Istituzionali dell’Ars e, per conoscenza, al presidente Gaetano Galvagno, con la quale chiedono di essere convocati per il completamento dell’iter del disegno di legge della dirigenza.

“Il provvedimento ha già acquisito il parere favorevole della I commissione e della commissione Bilancio, risultando pertanto maturi i presupposti per la conclusione dell’esame in sede referente e la successiva trasmissione del testo all’Aula”, sottolineano i sindacati che evidenziano “come la riforma rappresenti un intervento strategico per il rafforzamento dell’efficienza dell’amministrazione regionale e per il miglioramento dei servizi resi ai cittadini; si tratta di una disciplina attesa da tempo”.

“Particolarmente rilevante è il fatto che il nuovo ordinamento costituisce il presupposto indispensabile per l’avvio delle procedure di reclutamento della nuova dirigenza regionale, necessari per affrontare la grave carenza di organico che interessa l’amministrazione e che incide sempre più significativamente sulla capacità dell’intero sistema Regione di garantire risposte efficaci a cittadini, imprese ed enti locali – sostengono i sindacati – L’auspicio è che il procedimento possa proseguire secondo tempi coerenti con l’importanza della riforma, nell’interesse dell’amministrazione regionale, dei lavoratori e dell’intera collettività siciliana. Consentire all’Aula di pronunciarsi significa permettere alle istituzioni di svolgere pienamente il proprio ruolo su una riforma strategica per il futuro della Regione”.